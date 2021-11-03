ŞANLIURFA - İki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iki tırın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nizamettin Benek idaresindeki meyve yüklü 33 VH 707 plakalı tır, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 17'nci kilometresinde, İbrahim Altınbıçak'ın kullandığı 63 L 2655 plakalı tıra arkadan çarptı ve devrildi.

Araçta sıkışan Benek, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sisin de etkili olduğu kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.