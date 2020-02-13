Şanlıurfa'da iki yeni kütüphane açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi ile Köprü Kütüphanesi hizmete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte kütüphanelerin açılış törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Demircan, kitabın insan hayatındaki önemine değindi.

Çocukların gelişimi üzerinde kütüphanelerin etkili olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle devam etti:

"Hedefimizde artık şöyle bir sloganımız var, yetkin kütüphane yani katılımın çoğaltması yönündedir. Katılımı çoğaltırken, çocuklarımız, gençlerimiz bir yandan da buraya ders çalışmaya gelsin. Biz de içerik üretmeye çalışacağız. Kültür insanlarımız, sanat insanlarımız, edebiyatçılarımız, yerel insanlar, öğretmenlerimiz yıl içerisinde yüzlerce etkinlik yapılabilir. Kütüphanelerimizi etkin bir hale nasıl getirebiliriz, bunun üzerine yoğunlaşıyoruz. Binaları yapmak gerekiyor ama içini doldurmak binayı yapmaktan daha önemli."

Açılışta, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de birer konuşma yaptı.

Kütüphaneyi gezen Demircan ve beraberindekiler, buradaki çocuklarla kitap okudu, oyun oynadı ve etkinliklere katıldı.

2 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphaneler içerisinde kültür, sanat, eğitim, eğlence ve sosyal aktivitelerin de gerçekleştirileceği özel bölümler de yer alıyor.