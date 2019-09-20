Şanlıurfa'da iki yeni okulun açılışı yapıldı

Şanlıurfa'da Kuveytli yardım dernekleri tarafından yaptırılan iki okulun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuveytli hayırseverlerin öncülük ettiği, Said Yardım Derneği ile Necat Derneği koordinasyonunda Şanlıurfa Valiliği arasında yapılan protokoller doğrultusunda inşa edilen 16 derslikli iki okulun açılışı için okullardan biri olan Abdulaziz Yusuf El Adsani İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı konuşmada, uzun bir planlama sonucu Kuveytli hayırseverlerin destekleriyle yapılan okullar, aşevleri ve fırınların, desteğe ihtiyacı olanlara yönelik meyvelerini görmekten çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kuveytli yardım dernekleriyle yürüttükleri çalışmalar kapsamında 25 okulun yapılmasını planladıklarını belirten Erin, şimdiye kadar 10 okulun tamamlandığını veya inşaatının devam ettiğini dile getirdi

Suriye'de yaşanan savaşın insanlığın yüz karası olduğunu ifade eden Vali Erin, "Hemen yanı başımızda tüm İslam aleminin ve insanlığın gözü önünde bir milyonun üzerinde insanın hayatını kaybettiği ve tüm insanlığın, 'medeniyim' diye geçinen Amerika'nın, Rusya'nın ve diğer batılı ülkelerin seyrettiği büyük bir trajedi ve dramla karşı karşıyayız. Emperyalist ülkelerin ve onların temsilcisi ülkelerin suskunluğu bizim zorumuza gitmiyor, paramparça olmuş Müslüman ülkelerin ve Müslüman kardeşlerimizin suskunluğu bizim zorumuza gidiyor. Bu kirli eller, sadece Suriye'nin topraklarını kirletmediler. Libya'da, Somali'de, Afganistan'da, Irak'ta, Yemen'de ve diğer Müslüman ülkelerin hepsinde aynı tuzaklarla Müslüman, Müslümana kırdırılıyor." diye konuştu.

Erin, göç etmek zorunda kalan 11 milyondan fazla Suriyeli'nin yaklaşık yüzde 50'sinin Türkiye topraklarında olduğunu, bunun yaklaşık 500 bininin Şanlıurfa'da kardeşlik içerisinde yaşadığını, Şanlıurfalıların da ensarlık vazifesini hakkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Said Yardım Derneği Genel Müdürü Mahmud El Aouis, Necat Derneği Temsilcisi İbrahim El Bedr ve Kuveytli hayırsever Faisal Al Zamir de yaptıkları konuşmada hayır hizmetlerinde yanlarında duran Şanlıurfalılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türk ve Suriyeli çocuklar birlikte şarkılar seslendirdi, gösteriler sundu.

Türk ve Suriyeli çocukların birlikte eğitim göreceği okulların açılışına Kuveyt Büyükelçisi Khassan Al Zawawi, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ATAA Derneği Temsilcisi Usame El Şeydun ile Kuveyt'ten Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda hayırsever katıldı.