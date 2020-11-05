Şanlıurfa'da İl Pandemi Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa İl Pandemi Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Erin, tedbirlerin gevşetilmeden sürdürülmesinin toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Salgını önlemeye yönelik alınan maske, mesafe ve temizlik kurallarının kontrollü sosyal hayat sürecinin temel şartı olduğunu hatırlatan Erin, şimdiye kadar alınan tedbir ve denetimlerle salgını kontrol altında tutmayı büyük oranda başardıklarını ifade etti.

Şanlıurfa'nın daha az vaka sayısı yaşanan bir il olması için büyük bir mücadele sergilendiğini belirten Erin, "Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın ifade ettiği gibi, aşı ve kesin tedavi bulununcaya kadar bununla birlikte yaşamaya alışacağız. Toplum hayatımıza ve ekonomik hayata Kovid-19 kurallarına göre bir nizam vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelede en önemli görevin sağlık çalışanlarına düştüğünü ve bu görevlerini ilk günden itibaren büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiklerini kaydeden Vali Erin, tüm sağlık çalışanlarına özveri ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş da sağlık sisteminin aksatılmadan sürdürülmesi için rehavete kapılmadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti.