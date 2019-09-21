Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İl Sağık Değerlendirme Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da İl Sağık Değerlendirme Toplantısı

1 saat önce

Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'da İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa'da İl Sağık Değerlendirme Toplantısı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'da İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, GAP Tarımsal Eğitim Merkezinde (GAPTEM), gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Osman Aydoğan, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Köş, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Eray Çınar, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Ertuğrul Eğin, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve diğer ilgililer katıldı.

Şanlıurfa'nın tüm sağlık sorunlarının ele alındığı toplantıda, İl Sağlık Müdürü Erkuş tarafından sunum yapılarak yaşanan sorunlar hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, Şanlıurfa'deki doğum ve çocuk nüfusun fazla olması nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi konunun takipçisi olacağını belirtti.

Meşe, genç nüfus üzerine de daha çok çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, Şanlıurfa, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev
Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi Fırat'ın doğusunda ve batısında hareketlilik arttı Türkiye'de bir ilk! Teknoloji firması erkek çalışanlara 6 ay babalık izni verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 16:58:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İl Sağık Değerlendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]