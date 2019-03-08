Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İlçe Adliye Binasının Çatısı Çöktü

Şanlıurfa'da İlçe Adliye Binasının Çatısı Çöktü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 5 yıl önce yapılan adliye binasının tavan kısmında çökme meydana geldi.

Şanlıurfa'da İlçe Adliye Binasının Çatısı Çöktü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 5 yıl önce yapılan adliye binasının tavan kısmında çökme meydana geldi. Boşaltılan binada onarım çalışmaları başladı.

İlçeye bağlı Yeni Şehir Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren adliye binasında dün mesai saatleri içinde gürültü duyuldu. Binadakiler sesler ve sarsıntılar nedeniyle deprem olduğunu sanarak dışarıya çıkmaya çalıştı. Binada çalışan memurlar ve mahkeme için bekleyenler çatıda çökmeler yaşandığını fark etti. İhbar üzerine adliye binasına gelen yetkililer yaptığı incelemede çatıyı ayakta tutan yan betonların ağırlığa dayanamayarak deforme olduğunu belirledi. Adliye binası kapatılarak onarım için çalışmalara başlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:00 Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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