Şanlıurfa'da İlginç Sigara Tepkisi...bu Kez Omuzlarda Sigara Taşındı

Şanlıurfa'da ilginç sigara tepkisi...Bu kez omuzlarda sigara taşındı Sigarayı tabuta koyup mezara taşıdılarŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Yeşilaycı gençler, cuma namazı sonrası Balıkgöl yerleşkesinde sigarayı tabuta koyup omuzlarda mezara taşıdı.

Şanlıurfa'da ilginç sigara tepkisi...Bu kez omuzlarda sigara taşındı

Sigarayı tabuta koyup mezara taşıdılar



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Yeşilaycı gençler, cuma namazı sonrası Balıkgöl yerleşkesinde sigarayı tabuta koyup omuzlarda mezara taşıdı.

Şanlıurfa'da, 9 Şubat Sigaraya Bırakma Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlara broşürler dağıtan Yeşilay üyesi gençler, sigaranın akciğerlere verildiği zararı da anlattı. Cuma namazının ardından da kartondan yapılan sigara, tabuta konularak omuzlarda taşındı. Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Sadık Çiftçi, Türkiye'de yaklaşık 16 milyon erişkinin sigara kullandığını belirterek, dünyada günde yaklaşık 13 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sigaranın insan sağlığına zararlarını aktaran Çiftçi, "İstatistiklere göre sigara içmek dünya çapında bir problem ve tahmini her 3 yetişkinden biri sigara kullanıyor. Sigara kanser, kalp rahatsızlıkları ve KOAH gibi birçok ölümcül hastalığa yol açıyor. Bedenimize, psikolojimize, sevdiklerimize, ekonomimize zarar veren, ölümcül hastalıklara yol açan sigaraya karşı amansız mücadelemiz ilk günkü gibi devam ediyor" ifadelerini kulandı.

Konuşmanın ardından Yeşilay üyeleri, sigaranın zararlarına dikkat çekmek için kartondan sigaranın bulunduğu tabutu, Mezarlığa kadar taşıdı.

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