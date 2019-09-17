Şanlıurfa'da ilk kez yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

ŞANLIURFA'da yaşayan Feyyat Taşkesen (65), karın ağrısı şikayetiyle gittiği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aort damarı tıkalı olduğu için Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde tedaviye alındı. Şanlıurfa'da ilk defa gerçekleştirilen operasyonda, Taşkesen'in böbreğinin alt kısmından bacağına kadar tıkalı olduğu belirlenen aort damarı 'Endovasküler' tedavi yolu ile cerrahi müdahale yapılmadan açıldı.

Şanlıurfa'da yaşayan Feyyat Taşkesen, karın ağrısı ve ayaklarındaki uyuşmadan dolayı yürüyüş zorluğu çektiği için gittiği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kalp Damar Cerrahisi bölümünde tedaviye alındı. Burada muayenesi yapılan ve tetkikler sonucu aort damarı tıkandığı tespit edilen Taşkesen'e müdahale edilmesi kararı alındı. Yapılan periferik atardamar anjiyosunda, Taşkesen'in aortunun böbrek damarlarının hemen altından itibaren tıkalı olduğu ve nadir görülen 'Leriche Sendromu' olduğu belirlendi. Ailenin onayı üzerine Taşkesen'in, Harran Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Mehmet Salih Aydın ile Kardiyoloji Doktoru Feyzullah Beşli tarafından yaklaşık 2 saat süren operasyonla aort damarı teller ve balonlar kullanılarak kansız şekilde açıldı.

Ameliyatı yapan Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, "Bu ameliyat tıp fakültemizde ilk kez yapılan bir ameliyat. Şanlıurfa'mız için ilk, bölgede ise bildiğim kadarıyla hiç yapılmadı. Fakat Türkiye'de sayılı merkezlerde, Ankara, İstanbul gibi büyük merkezlerde bu ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Fakat biz kliniğimizde Şanlıurfa'mızda, hatta bölgemizdeki ilk operasyon diyebiliriz" dedi.

CERRAHİSİZ OPERASYON YAPILDI

Şanlıurfa'da ilk kez başarılı bir şekilde uygulanan operasyon hakkında bilgi veren Kardiyoloji Bölümü Doktoru Feyzullah Beşli, "Biz Feyyat bey'e cerrahisiz endovasküler bir yöntem uygulamak istedik. Bu hastada sağ kol damarından ve her iki kasık damarından girerek uygun teller ve balonlar kullanılarak bir geçiş elde edildi. Daha sonra böbrek damarlarının hemen altından başlamak suretiyle tüm tıkalı bölgelere stent kondu ve tıkanıklıklar açılmış oldu. Bu yöntemlere damar içinden tedavi anlamına gelen 'Endovasküler tedavi' ismi veriliyor. Hastamız 3-4 saatlik bir işlemin ardından hemen ayağa kalktı. 3. gününde de sağlıkla taburcu ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa'da bu tür hastalıklara tanının konulmasının zor olduğunu söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, "Genellikle bacak damarlarında bir tıkanıklık oluşur. Kalp damar tıkanıklıklarında karın içerisindeki diğer küçük damarlardaki tıkanıklıklarda da genellikle böyle durumlar olur ama ana damarın tıkanıklığı çok fazla rastladığımız bir olay değil. Biz kalp damar cerrahisi olarak açık ameliyat yapan bölümüz. Eskiden beri bu şekilde gelen bir durum var ama dünyada şu an bu işlerin hepsi anjiyo ile de rahatlıkla yapılabilecek duruma gelmiş vaziyette. Dünyadaki bu gelişmeler ile bu tür ameliyatları kapalı yöntem ile yapma yoluna gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLK AMELİYAT OLARAK KAYITLARIMIZA GEÇTİ'

Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, bu ameliyatın fakültede ilk kez yapılan bir ameliyat işlemi olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, "Burada hem kardiyoloji kliniğindeki hocalarımız hem kalp damar kliniğindeki hocalarımızın hepsi bu iş için burada görev için bekliyorlar. ve aynı zamanda bu insanlar bu işi yapma konusunda becerikli insanlar. Birçoğu ise hem beceri hem de bilimsel açıdan oldukça iyiler. O nedenle hastalar bu şikayetler ile bizlere başvurduklarında İnşallah emin ellerde olacaklardır. Bizim Şanlıurfa'mız için ilk, bölgede ise bildiğim kadarıyla hiç yapılmadı. Fakat Türkiye'de sayılı merkezlerden kastımız, Ankara, İstanbul gibi büyük merkezlerde bu ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Fakat biz kliniğimizde Şanlıurfa'mızda, hatta bölgemizdeki ilk operasyon diyebiliriz" diye konuştu.