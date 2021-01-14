Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı

14.01.2021 16:10

Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı Tüm Türkiye'de başlayan aşı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da sağlık personellerine yönelik korona aşılarının yapımına başlandı.

Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı

ŞANLIURFA - Tüm Türkiye'de başlayan aşı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da sağlık personellerine yönelik korona aşılarının yapımına başlandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun korona virüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından Şanlıurfa'da da ilk aşıyı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş oldu. İl Sağlık Müdürü Erkuş, kendisine ve İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanlarına yapılan aşının ardından açıklamada bulundu. Erkuş, açıklamasında, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri aşılamasından sonra bugün tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak sağlık personellerimizin Covid-19 pandemik aşılama süreci başladı. Bu süreci bugün itibariyle öncelikle riskli olan gruplarda sağlıkçılarımızda başlamış bulunup ilerleyen günlerde vatandaşlarımız kendilerinin aşılamayla ilgili öncelik grupta olduklarına dair bilgiyi yer aldıktan sonra alo 182 üzerinden randevu oluşturarak tüm devlet hastanelerimizde, özel hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimiz, üniversite hastanemizde, Covid-19 aşılaması olabilirler. Şanlıurfa'da başlamış bulunmaktadır. Aşının yapılabilmesi için mutlaka öncelikli grupta olmanız ve sistem tarafından onaylanmanız ve daha sonrada randevu almanız gerekmektedir. Bu aşılar kişi üzerine çıkış yapıldığı için kimin adına kayıtlı ise bu şekilde kayıt yapılacak. Bilim kurulunun belirlediği standardın dışında başka bir öncelik sağlanmayacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın aşı olmak isteyenlerin mutlaka sistemden kontrol edip randevularını alarak ilgili merkezlere müracaat edebilirler. Aşılamaya il merkezinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı ek bina olan eski Ursu Hastanesi Covid-19 aşılama merkezi olarak kurulup burada başladı. Ancak bunun haricinde tüm ilçe ve merkez hastanelerimizde aşı merkezi bulunmakta, randevu ile beraber bu sistemiz bugün devreye girmiş bulunmaktadır. Şanlıurfa halkına ve tüm Türkiye vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı
Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı
Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı
Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Şanlıurfa, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da ilk korona aşısı yapıldı - Son Dakika


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