Yılmaz, yaptığı konuşmada İLKSAN'ın seneye 80. yılını kutlayacağını belirterek, üyelere en iyi hizmeti sunmak için bütün imkanlarıyla çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da İLKSAN üyeleri sağlık yardımları konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.