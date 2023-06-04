Şanlıurfa'da inşaat alanında patlamamış havan mermisi bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inşaat için kazı yapan işçiler, patlamamış havan mermisi buldu. İnşaat alanında çalışan görevlilerden Salih Dağ, kazı çalışması yaparken kepçenin kovasına takılan bir cisim olduğunu fark ettiklerini ve polis ekiplerine haber verdiklerini söyledi. Havan mermisinin Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK- YPG terör örgütü üyeleri tarafından atıldığı ve patlamadığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KEPÇENİN AĞZINA TAKILDI





Havan mermisini inceleyen ekipler, vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı. İnşaat alanında çalışan görevlilerden Salih Dağ, "Kazı çalışması yaparken kepçenin kovasına takılan bir cisim vardı. Aşağı inip kontrol ettiğimizde mühimmat olduğunu fark ettik. Polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu. Havan mermisinin Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK-YPG terör örgütü üyeleri tarafından atıldığı ve patlamadığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.