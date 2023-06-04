Şanlıurfa'da inşaat alanında patlamamış havan mermisi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da inşaat alanında patlamamış havan mermisi bulundu

04.06.2023 20:08

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi, 15 Temmuz Mahallesi'nde inşaat için kepçe ile kazı yapan işçiler, toprağın altında patlamamış havan mermisi buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inşaat için kazı yapan işçiler, patlamamış havan mermisi buldu. İnşaat alanında çalışan görevlilerden Salih Dağ, kazı çalışması yaparken kepçenin kovasına takılan bir cisim olduğunu fark ettiklerini ve polis ekiplerine haber verdiklerini söyledi. Havan mermisinin Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK- YPG terör örgütü üyeleri tarafından atıldığı ve patlamadığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KEPÇENİN AĞZINA TAKILDI


Havan mermisini inceleyen ekipler, vatandaşları uzaklaştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde patlattı. İnşaat alanında çalışan görevlilerden Salih Dağ, "Kazı çalışması yaparken kepçenin kovasına takılan bir cisim vardı. Aşağı inip kontrol ettiğimizde mühimmat olduğunu fark ettik. Polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu. Havan mermisinin Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK-YPG terör örgütü üyeleri tarafından atıldığı ve patlamadığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da inşaat alanında patlamamış havan mermisi bulundu
Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da inşaat alanında patlamamış havan mermisi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da inşaat alanında patlamamış havan mermisi bulundu - Son Dakika
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