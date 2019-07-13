Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da inşaat çalışmaları denetlendi
Son Dakika Yaşam Haber

Şanlıurfa'da inşaat çalışmaları denetlendi

4 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, inşaat çalışmaları devam eden 30 Yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerini yerinde inceledi.

Şanlıurfa'da inşaat çalışmaları denetlendi, System.String[]
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, inşaat çalışmaları devam eden 30 Yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile 15 Yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) projelerini yerinde inceledi.

Eyyübiye ilçesi, eski havaalanı yerinde projelendirilen ve Aralık 2018'de düzenlenen törenle temeli atılan Şanlıurfa AMATEM ve ÇEMATEM inşaatlarını ziyaret eden Vali Erin, yıl sonunda hizmete sunulması hedeflenen projede gelinen son durum hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı.

Proje çıktısı üzerinde incelemelerde bulunan Vali Erin, gerek bina inşaatında gerekse altyapı ve çevre düzenlemesinde titiz davranılmasını ve planlanan tarihte çalışmaların tamamlanması ricasında bulundu.

Buradaki incelemelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Vali Erin, hastane birimlerini denetledi. Hastanenin tüm katlarını tek tek dolaşan Vali Erin, hasta ve hasta yakınlarıyla da hasbihal ederek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Yaşadıkları sorunları ve taleplerini Vali Erin'e ileten vatandaşlar, Vali Erin'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meralarda yetişen kurbanlıklara yoğun ilgi! Yurt dışından bile alıcılar geliyor 30 yıllık ustanın yaptığı tespihler, daire fiyatına alıcı buluyor Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da inşaat çalışmaları denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]