Şanlıurfa'da İnşaat Çöktü: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 1 işçi yaralandı.

Şanlıurfa'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 1 işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Eyüpkent Mahallesi'nde tek katlı inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi.



Çökme nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olayda yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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