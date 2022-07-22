Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 3 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 3 yaralı

22.07.2022 23:03
Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 3 yaralı

ŞANLIURFA'da yapımı devam eden bir inşaatta önce kolonlar, ardından tavanın da çökmesiyle 3 işçi yaralandı.

ŞANLIURFA'da yapımı devam eden bir inşaatta önce kolonlar, ardından tavanın da çökmesiyle 3 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Tek katlı ev inşaatının kolonların patlaması nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle inşaatta çalışan 3 işçi beton tavanın altında kaldı. Çökmeyi fark eden çevredekilerin, durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Molozların altında kalan Ramazan Demir, İsmail Tosun ve Malik Hamidan ekipler tarafından betonların altından çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı Şanlıurfa'da inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı Şanlıurfa'da inşaatta yaşanan çökme sonucu 3 işçi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da inşaat çöktü: 3 yaralı - Son Dakika
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