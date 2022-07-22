Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı

22.07.2022 21:41
Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir inşaat çöktü.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir inşaat çöktü. Molozların altında kalan 3 işçi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir binanın birinci katında çökme meydana geldi. Molozların altında kalarak yaralanan 3 işçi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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