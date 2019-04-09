Şanlıurfa'da İnşaat Çukuruna Düşen 9 Yaşındaki Serhan Öldü
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ŞANLIURFA'da sokakta arkadaşlarıyla oynarken dengesini kaybeden 9 yaşındaki Serhan Argan, inşaat temeli için kazılan yaklaşık 8 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:13 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da sokakta arkadaşlarıyla oynarken dengesini kaybeden 9 yaşındaki Serhan Argan, inşaat temeli için kazılan yaklaşık 8 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.
?Olay, öğlen saatlerinde Yenice
Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oynayan Serhan Argan, iddiaya göre dengesini kaybederek inşaat temeli için kazılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Argan, sağlık ekipleri tarafından bulduğu çukurdan çıkarılarak yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhan Argan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Argan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan Argan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Şanlıurfa
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