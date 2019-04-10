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Şanlıurfa'da İnşaat Çukuruna Düşen Çocuk Öldü

23 dakika önce

Şanlıurfa'da inşaat çukuruna düşen çocuk öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaat yapılan alanda bulunan çukura dengesini kaybedip düşen çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da inşaat çukuruna düşen çocuk öldü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaat yapılan alanda bulunan çukura dengesini kaybedip düşen çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yaşandı. İnşaat yapılan alanda arkadaşlarıyla oyun oynayan Serhat Argan (9), dengesini kaybedince yaklaşık 8 metre olan çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı müdahalelere rağmen Argan kurtarılamadı. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurum morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayın bir ihmal olduğunu ileri süren Amcası İsmail Argan, " Yeğenim çukura düştüğü zaman hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan işlemlerde yeğenim kurtarılamadı. O bölgede inşaat yapan yetkililer o alanı kazı çalışması yapmışlar, 1-2 yıldır orası öyle bırakılmış. Çocuğun düştüğü çukur 7-8 metredir. Çocuklar o alanda oynarken benim yeğenim çukura düştü. Bu alanda büyük bir ihmal var. Çukurun olduğu yerde güvenlik alınması gerekir. Bariyer, tel gibi güvenlik alınması lazımdı. İş güvenliği logo, tabela benzeri işaretler bulunması gerekiyor. Bu çukurun bu şekilde bırakılması ihmal edildiğini görüyoruz. Biz kanunlar çerçevesinde gereken işlemleri yapacağız. Sonuna kadarda hakkımızı savunacağız" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:06 Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Yerel
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