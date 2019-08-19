Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı
16 dakika önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:48 Kaynak: AA
'nın Eyyübiye
ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Eyyüp Kent Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın sıva işlemi sırasında işçilerin bulunduğu tahta iskele çöktü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
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