Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Eyyüp Kent Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın sıva işlemi sırasında işçilerin bulunduğu tahta iskele çöktü.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen 4 işçi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Şanlıurfa, Eyyübiye, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı Kayyum kararı sonra Doğu Perinçek'ten açıklama: HDP kapatılmalı Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:04:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da inşaat iskelesi çöktü: 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]