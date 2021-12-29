Şanlıurfa'da inşaatta ceset bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir inşaatta erkek cesedi bulundu.
Merkez Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki inşaatta bir kişinin hareketsiz yattığını gören inşaat bekçisi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, gece yarısı inşaata girdiği tahmin edilen kişinin yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazara düştüğü değerlendirilen Ahmet İ'ye (24) ait olduğu belirlenen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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