Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İnşaattan Düşen İşçi Öldü

Şanlıurfa'da İnşaattan Düşen İşçi Öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da İnşaattan Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Halil Hamidaş (30), çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Suriyeli işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA

Eyyübiye, Şanlıurfa, İşçi, Güncel
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