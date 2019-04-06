Şanlıurfa'da İnşaattan Düşen İşçi Öldü
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Eyyübiye
ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Halil Hamidaş (30), çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekibince Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Suriyeli işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA
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