ŞANLIURFA'DA, İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI YARALANDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen Ömer Çelik (19) yaralandı.Olay, öğleden sonra Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı inşaatın üst katında kalıp ustası olarak çalışan Ömer Çelik, dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaralanan işçi çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te ilk müdahalesi yapılan Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.