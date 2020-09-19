Şanlıurfa'da inşatta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir inşaatta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Akçakale karayolun üzerinde bulunan eski havalanın bölgesinde devam bir inşaatta henüz belirlenemeyen neden yangın çıktı.
Çalışanların yangın fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangında inşaatta kullanılan bir miktar izolasyon malzemesi kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:05 - Kaynak: AA
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