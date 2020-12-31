Şanlıurfa'da ipekböcekçiliği yaygınlaştırma projesi - Son Dakika

Kırsal kalkınmaya ve tarımsal göçün engellenmesi amacıyla yapılan kapsamında, tarımın başkenti Şanlıurfa'da ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması Projesi hayata geçiriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, kırsal kalkınmaya ve tarımsal göçün engellenmesi amacıyla yaptığı faaliyetler çerçevesinde, tarımın başkenti Şanlıurfa kentinde ipekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması projesini hayata geçiriyor.

İpekböcekçiliği için ekipman desteği başladı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde başlayan uygulama il genelinde uygulanacak. Hilvan'dan başvuru yapan çiftçilerin uygunluk kriterlerinin incelendiği saha gezisinde değerlendirmelerde bulunan Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, ilkel şartlarda yapılan ipekböcekçiliğinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle daha modern bir şekilde yapılacağını aktardı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerekli ekipman desteğinin verileceği çağrısının ardından 30 Kasım'da sona eren başvuruların akabinde Şanlıurfalı çiftçilerden alınan 83 başvuru incelenerek 77 çiftçinin şartları uygun bulundu. - ŞANLIURFA