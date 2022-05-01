Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın

01.05.2022 18:37
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın

ŞANLIURFA'da iplik fabrikasında yangın çıktı.

ŞANLIURFA'da iplik fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatısına ve yandaki deposuna sıçradı. Fabrika işçileri depoda bulunan iplik rulolarını kurtarmak için seferber olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bugün öğleden sonra 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bit iplik fabrikasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi fabrika işçileri yaparken itfaiye ekiplerine haber verildi. Depoda bulunan iplik rulolarını kurtarmak için için işçiler zamanla yarıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale etti. İşçiler tahliye edilirken, yangın, ekiplerin yoğun çabaları ile kontrol altına alındı. Yangında 1 itfaiye eri ile 5 işçi dumandan etkilendi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen ve maddi zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın
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Fabrika, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iplik fabrikasında yangın - Son Dakika


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