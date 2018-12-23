Şanlıurfa'da İplik Yüklü Tır Yandı
3 saat önce
Şanlıurfa'da iplik yüklü tır yandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iplik yüklü tır yandı.
Şanlıurfa
'da iplik yüklü tır yandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik
ilçesinde iplik yüklü tır yandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğleden sonra Şanlıurfa - Gaziantep
karayolu üzerindeki Birecik ilçesinde bulunan Arat Dağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Veysi E.'nin kullandığı 63 VS 88 plakalı iplik yüklü tır, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken içerisindeki ipliklerin büyük kısmı da yandı.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:16 Kaynak: İHA
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