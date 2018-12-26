Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İş Adamının Kaçırıldığı İddiası

Şanlıurfa'da İş Adamının Kaçırıldığı İddiası

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kaçırdıkları iş adamını darbettikleri, silah zoruyla bankadaki parası ile gayrimenkullerini başkasının üzerine devrettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da İş Adamının Kaçırıldığı İddiası, System.String[]
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kaçırdıkları iş adamını darbettikleri, silah zoruyla bankadaki parası ile gayrimenkullerini başkasının üzerine devrettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinin Gölpınar Mahallesi'nde iş adamı S.İ kaçırılarak darbedildi, silah zoru ile bankadaki parası başka hesaba transfer edildi, gayrimenkulleri de vekaletname imzalatılarak başkasının üzerine devredildi.

Serbest bırakılan S.İ, durumu jandarmaya bildirdi.

Yürütülen çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.H.Y, Ü.A, M.A. ve M.Z, yakalandı.

Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, "tehdit", "gasp" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:23 Kaynak: AA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel
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