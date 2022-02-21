Üye Girişi
Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

21.02.2022 13:30
Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan iş yeri bekçisi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan iş yeri bekçisi, gözaltına alındı.

Merkez Haliliye ilçesi Sancaktar Mahallesi'ndeki Oduncular Pazarı'nda bir iş yerine gelen ve hamallık yaptığı öğrenilen M.G. (36) ile iş yerinin bekçisi O.F. arasında tartışma başladı.

İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine O.F, üzerinde taşıdığı silahı çıkararak M.G'ye doğru ateş etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren olayda yaralanan M.G, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından iş yeri bekçisi O.F, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı Site bekçisi hamalı kurşun yağmuruna tuttu Site bekçisi hamalı kurşun yağmuruna tuttu

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:37:27. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iş yeri bekçisi tartıştığı kişiyi silahla yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement