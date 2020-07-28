Şanlıurfa'da iş yeri ve ev yangını - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir iş yeri ve evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi'nde bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Öte yandan Ertuğrul Mahallesi'nde ise bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen bir kuş ise ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Her iki yangında maddi hasar oluştu.