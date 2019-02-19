Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İş Yeri Yangını

Şanlıurfa'da İş Yeri Yangını

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Şanlıurfa'da İş Yeri Yangını, System.String[]
Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi'ndeki bir oto tamir atölyesinde sobadan yangın çıktı. Alevlerin iş yerinin üst katına sıçraması nedeniyle büyüyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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