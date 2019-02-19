Şanlıurfa'da İş Yeri Yangını
1 saat önce
Şanlıurfa'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Şanlıurfa
'da bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye
ilçesi Kamberiye Mahallesi'ndeki bir oto tamir atölyesinde sobadan yangın çıktı. Alevlerin iş yerinin üst katına sıçraması nedeniyle büyüyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
Burak Özçivit'in Özbekçe Seslendirilen Reklam Filmi, Sosyal Medyada Olay Oldu
Muhtar, 'Her Şeyin Sonu' Yazdıktan Sonra İntihara Kalkıştı
Anne ve Kızını Öldüren Katil 6 Yıl Sonra Yakalandı