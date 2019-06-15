Şanlıurfa'da iş yeri yangını
1 saat önce
ŞANLIURFA'da medikal ürünler satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 10:21 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da medikal ürünler satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi
Mahallesi'nde medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
İki pazarcıyı vuran emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım
İş adamına silahlı saldırının arkasından eski sevgili çıktı
Dünyanın en ilginç mesleklerinden birini Erzurum'da yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı