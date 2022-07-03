Son dakika: Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika: Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

03.07.2022 15:46
Son dakika: Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Batıkent Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 10 itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangında iş yeri ve binadaki daireler ile 2 minibüs zarar gördü.

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ŞANLIURFA - İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor (1) ŞANLIURFA - İş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor (1) Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü Bakırköy'de iş hanının çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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