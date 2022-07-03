Son dakika: Şanlıurfa'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Batıkent Mahallesi'nde 6 katlı binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri satan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 10 itfaiye aracı yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, iş yerinden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.
Yangında iş yeri ve binadaki daireler ile 2 minibüs zarar gördü.
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