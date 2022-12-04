Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi! İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi! İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

04.12.2022 10:50

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlama yaşandı. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İŞ YERLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama! 4 kişi yaralandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi! İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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