Şanlıurfa 'nın Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses'den 'Urfalıyım Ezelden' düeti! O anlar gündem oldu

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da bir apartmanın zemin katında patlama meydana geldi! İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.