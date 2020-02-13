Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

11 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdalağa Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde çalışan Vehbi Karadağ'a kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İş yerinin çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, 112 Acil Servis ekipleri, Vehbi Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Karadağ, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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