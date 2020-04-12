Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir iş yerinden televizyon çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir iş yerinden televizyon çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri bir elektronik mağazasından televizyon alarak kaçan 2 kişiyi takibe aldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan K.A. ve F.A. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 06:58 Kaynak: AA
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