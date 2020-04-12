Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Polis ekiplerince gözaltına alınan K.A. ve F.A. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi 'nde devriye gezen polis ekipleri bir elektronik mağazasından televizyon alarak kaçan 2 kişiyi takibe aldı.

Şanlıurfa 'nın Birecik ilçesinde bir iş yerinden televizyon çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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