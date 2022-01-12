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ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

12.01.2022 14:22

Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan ve kimlikleri güvenlik kamerasından belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan ve kimlikleri güvenlik kamerasından belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki tarihi Kazancılar Çarşısı'na plakası kapatılmış bir otomobille gelen 5 şüpheli, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerine girmek istedi.

Yaklaşık 45 dakika uğraştıkları kepengi açamayan şüpheliler, daha sonra iki araçla gittikleri bölgedeki başka bir iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerinde konfeksiyon malzemesi çaldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bu arada, şüphelilerin ilk gittikleri iş yerine girmeye çalışmaları bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, plakasız bir otomobilin iş yerinin önünde durduğu, araçtan 5 kişinin indiği, bazılarının iş yerinin kepengini açmaya çalıştığı, diğerlerinin de çevrede gözcülük yaptığı görülüyor.

Yaklaşık 45 dakika boyunca kepengi açmaya çalışan şüphelilerin amaçlarına ulaşamayınca başka bir iş yerine girmek için sokakta inceleme yaptığı da görüntülerde yer alıyor.

ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - İş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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