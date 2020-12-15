Şanlıurfa'da iş yerine kumar baskını: 68 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da bir iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin 840 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan ekipler, 20 kişiye sokağa çıkama kısıtlama ihlalinden kişi başına 3 bin 150 lira, kumar oynamaktan ise 292'şer lira idari para cezası kesildi. Kumar oynanan 13 bin 310 liraya polis tarafından el konuldu, iş yeri de mühürlendi.