Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'da İş Yerine Silahlı Saldırı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tartıştığı kişinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da İş Yerine Silahlı Saldırı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tartıştığı kişinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hocaşerif Mahallesi'ndeki bir iş yerine giden A.B. ile daha önceden husumet yaşadığı iş yeri sahibi R.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan A.B, evden aldığı pompalı tüfek ile geri gelerek iş yerine ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.B'yi silahı ile gözaltına aldı.

Yaralananın olmadığı olayda, iş yerinde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA

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