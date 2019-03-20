Şanlıurfa'da İş Yerine Silahlı Saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tartıştığı kişinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tartıştığı kişinin iş yerine silahla ateş eden şüpheli, gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Hocaşerif Mahallesi'ndeki bir iş yerine giden A.B. ile daha önceden husumet yaşadığı iş yeri sahibi R.D. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın ardından dükkandan ayrılan A.B, evden aldığı pompalı tüfek ile geri gelerek iş yerine ateş açtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, A.B'yi silahı ile gözaltına aldı.



Yaralananın olmadığı olayda, iş yerinde hasar oluştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi!

Podyumda Kalçasını Açan Hatice ile Muammer Ketenci Birbirine Girdi

Can Havliyle Depremden Kaçan Vatandaş Ölümden Son Anda Kurtuldu

Krizi Fırsata Çevirdiler! Kiralık Kaleciler Saatte 50 TL Kazanıyor