Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

30 dakika önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerlerindeki Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerlerindeki Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Topçu Meydanı ile Topçular Caddesi'nde mevzuata uymayan iş yeri tabelaları kaldırıldı.

Arapça tabelaların kaldırılması sırasında iş yeri sahiplerin ekiplere yardımcı olduğu görüldü. Söz konusu uygulamanın devam edeceği bildirildi.

Haliliye Belediyesi, Türkçe tabela kullanılması konusunda esnafa bir süre önce uyarıda bulunmuştu.

Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Haliliye Belediyesi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da 2 bin yıllık zeytin ağacı her yıl zeytin vermeye devam ediyor
Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı Son Dakika: Bakan Soylu: Son 2 yılda PKK'nın dağ kadrosu yüzde 78 geriledi Müge Anlı'da kayıp Burhan Aykurt olayında "Konsomatris" detayı herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:48:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]