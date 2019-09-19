Şanlıurfa'da iş yerlerindeki Arapça tabelalar kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iş yerlerindeki Arapça yazılı tabela, led ışık ve posterler kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerinin yaptığı ortak çalışma kapsamında, Topçu Meydanı ile Topçular Caddesi'nde mevzuata uymayan iş yeri tabelaları kaldırıldı.

Arapça tabelaların kaldırılması sırasında iş yeri sahiplerin ekiplere yardımcı olduğu görüldü. Söz konusu uygulamanın devam edeceği bildirildi.

Haliliye Belediyesi, Türkçe tabela kullanılması konusunda esnafa bir süre önce uyarıda bulunmuştu.