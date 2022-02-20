Üye Girişi
Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

20.02.2022 14:33
Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ve hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı ve hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli yakalandı.

Kentin çeşitli bölgelerindeki 4 iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma da hırsızlık olaylarının A.K. tarafından yapıldığını belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla A.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin 6 hırsızlık dosyasından hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 21 tutuklama Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:24 UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
14:22 Putin'den Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:20 Annesini kendi evlerinde başka bir kadınla dudaktan öpüşürken yakaladı, sosyal medyadan yardım istedi
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:39:54. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement