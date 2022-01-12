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Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı

12.01.2022 12:26
Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçlarla gece yarısı iş yerlerinden hırsızlık yapan maskeli 5 kişiden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçlarla gece yarısı iş yerlerinden hırsızlık yapan maskeli 5 kişiden 3'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, kiraladıkları otomobillerin plakalarını kapatıp, gece yarısı birçok iş yerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı
Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı
Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı
Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı
Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı
Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı

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Hırsızlık, Şanlıurfa, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iş yerlerine dadanan maskeli hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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