Şanlıurfa'da işçi maaşına yüzde 21,88'lik zam - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçileri yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde büyükşehir belediyesi, Hizmet İş Sendikası ve Yol İş Sendikası aralarında mutabakat sağlanarak imzalar atıldı. Buna göre zam oranı yüzde 21,88 oldu. Bu ay işçilerin zamlı maaş alacağını belirten Beyazgül, "Bugün sendika yetkililerimizle beraber müzakerelere katıldık, Hizmet İş Sendikası 14 Ocak 2021'de yetkiyi aldı ve yetkiyi aldıktan sonra oturuldu ve karışlıklı olarak konuşuldu, anlaşmalar sağlandı. İmzalar genel başkan düzeyinde yapılması bekleniyordu, bu ay işçilerimiz zamlı maaş alması için acele ettik ve imzalarımızı biz attık işçilerimiz için, memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun diliyorum" dedi.

Toplu İş Sözleşmesi imza törenine, Beyazgül'ün yanı sıra Hizmet İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu, Hizmet İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Bozan İzol, Yol İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Emin Kubat katıldı. - ŞANLIURFA