Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 S 0523 plakalı işçi servisi ile 63 KZ 499 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Servis minibüsünün devrildiği kazada, aralarında işçilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

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