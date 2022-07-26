Şanlıurfa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

26.07.2022 10:03
Şanlıurfa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Akçakale çevre yolunda sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 S 0523 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile 63 KZ 499 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Servis minibüsünün devrildiği kazada, araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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