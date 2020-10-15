DHA YURT BÜLTENİ - 5 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 5
15.10.2020 10:20
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralıŞANLIURFA'da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı
ŞANLIURFA'da tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 15 kişi yaralandı.
Kaza, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mustafa Uncu'nun kullandığı 63 S 0562 plakalı servis minibüsü ile Halil Sarıyıldız yönetimindeki 66 LK 006 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs, akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak durabildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 13 işçi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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