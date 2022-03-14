Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

14.03.2022 08:24
Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

İzzet Kılıç idaresindeki 63 S 0483 plakalı işçi servisi, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

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Şanlıurfa, Gaziantep, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Son Dakika


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