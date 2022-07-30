Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 13'üncü kilometresinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ( OSB ) yakınlarında yaşandı. Bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileri şehir merkezine götüren İbrahim G.'nin kullandığı 63 S 0432 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücüye birlikte 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, OSB, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İşçi servisi yoldan çıkarak ağaca çarptı: 15 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.