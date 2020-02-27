Şanlıurfa'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. OSB'ye işçi götüren K.S.'nin kullandığı 63 S 0447 plakalı işçi servisi ile M.T.'nin kullandığı 63 S 1225 plakalı servis çarpıştı. Kazada her iki serviste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Şinasi İnan/İHA)
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