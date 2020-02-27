Şanlıurfa'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da işçi servisleri çarpıştı: 7 yaralı
6 saat önce
ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da fabrika işçilerini taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sabah mesaisine giden işçileri taşıyan K.S. yönetimindeki 63 S 0447 plakalı minibüs, M.T.'nin kullandığı 63 S 1225 plakalı bir başka servis minibüsüyle çarpıştı. Kazada, minibüslerde bulunan 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı işçileri hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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