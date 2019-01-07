Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İşçi ve Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 3 Ölü, 13 Yaralı (3)

Şanlıurfa'da İşçi ve Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 3 Ölü, 13 Yaralı (3)

29 dakika önce

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Suruç Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Aysel Sunar (40), hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da İşçi ve Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 3 Ölü, 13 Yaralı (3), System.String[]
ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Suruç Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Aysel Sunar (40), hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanelerde tedaviye alınan 13 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:00 Kaynak: DHA

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