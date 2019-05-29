Şanlıurfa'da işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden 5'inin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 13 kişiden 5'inin hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Gülbaba, Hak-İş İl Başkanlığında düzenlendiği basın toplantısında, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

Aradan geçen sürede yaralılardan bir kısmının sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini belirten Gülbaba, "Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavi gören arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yine hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerini ve taburcu olan arkadaşlarımızı evlerinde ziyaret ettik." dedi.

Gülbaba, kazanın, kutlama için Şanlıurfa'ya gelen 30 binden fazla işçi olmak üzere tüm Türkiye'yi derinden yaraladığını ifade etti.

Kazayla ilgili hukuki sürecin sendikanın hukukçuları tarafından takip edildiğini bildiren Gülbaba, şunları kaydetti:

"Kayıplarımız dışındaki yaralılarımızın durumu çok iyi. Şu anda Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere 5 arkadaşımızın hastanelerde tedavileri devam ediyor. Diğer arkadaşlarımız taburcu oldu, oldukça iyiler. Sağlıklarına kavuştuktan sonra, konfederasyonlarımızla birlikte bu arkadaşlarımızla süreci paylaşmaya devam edeceğiz. Bir daha böyle bir kazayı inşallah kimse yaşamasın."

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan midibüsün bir otomobil ve bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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